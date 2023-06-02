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الكرملين: لا نكشف عن توقعاتنا لنتائج اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

الكرملين: لا نكشف عن توقعاتنا لنتائج اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا تواصل اتصالاتها مع أعضاء "أوبك+"، لكنها لا تكشف عن توقعاتها لنتائج الاجتماع.

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وجاء ذلك بحسب تصريح أدلى به بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، وقال: "لم يعلن أحد عن هذا على الإطلاق ونحن لن نعلن أيضا. لا يسعني إلا أن أقول إن روسيا تواصل الاتصالات مع المشاركين المعنيين في هذه العملية، وسيستمر هذا العمل".

وتترقب الأسواق اجتماع "أوبك+"، المزمع عقده في الرابع من يونيو 2023، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة، وسط توقعات أن المجموعة ستبقي التخفيضات والإنتاج دون تغيير. 

المصدر: تاس

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