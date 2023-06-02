روسيا تصعد في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية وتحافظ على مرتبتها في مجال القمح

حافظت روسيا في العام الماضي 2022 على صدارة مصدري القمح في العالم، كما أنها صعدت إلى المرتبة الـ18 في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية.

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وجاء ذلك بحسب ما صرحت به نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو في الاجتماع الأخير لمجلس وزارة الزراعة الروسية.

وقالت المسؤولة: "روسيا تشعر بالثقة في سوق الغذاء العالمي، كونها موردا مستقرا (للمواد الغذائية). لقد صعدنا إلى المرتبة 18 في التصنيف العالمي للدول المصدرة للأغذية. ونحن نحتل المرتبة الأولى في صادرات القمح".

ووفقا للمسؤولة فإن جغرافية الصادرات الزراعية الروسية تغطي حوالي 160 دولة في العالم، وتولي الحكومة اهتماما كبيرا لدعم الصادرات الغذائية.

وقالت: "في العام الماضي، تلقت 412 شركة روسية دعما ماليا بقيمة 7 مليارات روبل لسداد جزء من تكاليف شحن مواد غذائية تقدر بنحو 6 ملايين طن. وفي هذا العام ستتم زيادة التمويل لهذا الإجراء إلى 11 مليار روبل، وبالتالي سنتمكن من دعم تصدير المنتجات الزراعية بكمية لا تقل عن 7.3 مليون طن".

قامت روسيا في العام 2022 بتحديث الرقم القياسي لحصاد الحبوب الإجمالي، تم حصاد ما مجموعه 157.676 مليون طن، بزيادة 29.9% عن العام 2021، وفيما يتعلق بالقمح تم حصاد 104.237 مليون طن بزيادة نسبيتها 37%.

في العام 2023، من المتوقع أن يكون محصول الحبوب في روسيا 123 مليون طن، منها القمح 78 مليون طن.

المصدر: نوفوستي