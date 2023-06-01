العراق.. بيانات جديدة عن إيرادات النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، الاحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مايو الماضي.

وأفادت وزارة النفط بأن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مايو 2023، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ 102 مليونا 463 ألفا و387 برميلا، بإيرادات بلغت 7.306 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليونا و206 ألفا و413 برميلا.

كذلك لفتت إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 مليون و305 آلاف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 71.30 دولار.

المصدر: RT