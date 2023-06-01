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شركات مصرية تنحي منافساتها وتفوز بمشروع ضخم في السعودية

مال وأعمال

شركات مصرية تنحي منافساتها وتفوز بمشروع ضخم في السعودية
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فازت المقاولون العرب وفاركو إنترناشيونال المصريتان بعقد لإنشاء مصنع للأدوية في السعودية بقيمة 155 مليون ريال، على مساحة 20 ألف م2.

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ووقع أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، وشيرين حلمي رئيس شركة أدوية فاركو إنترناشيونال، عقد إنشاء مصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية للمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والذي فازت المقاولون العرب بعطاء تنفيذه بقيمة 155مليون ريال سعودي، وسط منافسة مع أربع شركات كبرى. 

ويقام المصنع على مسطح 20 ألف م2 بالإضافة إلى المباني الخدمية وأعمال الطرق والمرافق والموقع العام وخزانات الوقود والحريق ومياه الشرب ومحطة معالجة المواد الكيميائية، كما يشمل العقد أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ لكافة الأعمال الإنشائية للمصنع الذي يشغل جزء من مدينة إنتاج الأدوية والمنتجات الحيوية واللقاحات بالمدينة المنورة ليغطي احتياجات السوق السعودي إلى جانب التصدير للإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والأفريقية.

المصدر: RT

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