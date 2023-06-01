أسعار النفط تعوض بعض خسائرها

ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد تراجع سجلته الجلسة السابقة، حيث أنهت التعاملات عند أدنى مستوى في 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 08:14 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.5% إلى 72.96 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.43% إلى 68.38 دولار للبرميل.

وأمس، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند التسوية بنسبة 2% إلى 68.09 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من شهرين، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 1.15% إلى 72.66 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق خلال أكثر من ثلاثة أسابيع.

وهبطت العقود الأربعاء بعد بيانات صينية سلبية، وأظهرت البيانات الصادرة من الصين، انكماش النشاط الصناعي في شهر مايو 2023 للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 48.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.

كما أظهرت البيانات تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التشييد والخدمات إلى 54.5 نقطة خلال مايو، في أبطأ وتيرة نمو خلال أربعة أشهر.

المصدر: RT + إنترفاكس