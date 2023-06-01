"بلومبرغ" تتحدث عن ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا في 2023

ارتفعت ثروة أغنى أغنياء روسيا بواقع 18.3 مليار دولار منذ بداية هذا العام، بحسب ما أظهره مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات حول ثروات أغنى 500 شخص في العالم.

ويتم احتساب المؤشر بناء على قيمة أسهم الشركات في البورصات، ووفقا للمؤشر فقد زادت ثروة رجل الأعمال الروسي وحيد ألكبيروف مؤسس "لوك أويل" بواقع 5.87 مليار دولار إلى 21.2 مليار دولار.

فيما صعدت ثروة رئيس شركة "نوفاتيك" ليونيد ميخلسون بمقدار 2.35 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، بينما ارتفعت ثروة نائب رئيس شركة "لوك أويل" ليونيد فيدون بمقدار 2.24 مليار دولار وبلغت ثروته 8.1 مليار دولار.

وعن رجال الأعمال الروس الخاسرين، ذكرت الوكالة أن ثروة أندريه ميلينشينكو المساهم السابق في "يورو خيم"، وهي شركة أسمدة، انخفضت بمقدار 1.53 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار.

المصدر: تاس