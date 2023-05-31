رئيس الحكومة العراقية: ماضون في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن حكومته ماضية في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد.

إقرأ المزيد

وقال خلال افتتاحه محطات تحويلية للضغط العالي في محطتي القدس والرشيد الكهربائيتين شمال بغداد إن "الحكومة وضعت مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات، وأن التعامل مع هذه المشكلة المزمنة يتطلب عملا واستعدادا عاليين، لأن المواطن ينتظر الحلول التي تنهي أزمة الكهرباء المستمرة".

وأضاف أن "الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في مجال الطاقة، من أجل تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، بالإضافة إلى منع الآثار الضارة التي يتسبب بها حرق الغاز المصاحب".

المصدر: RT