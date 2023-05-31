الإمارات تضخ ملايين الدولارات في مصر

تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية بدء حفر 11 بئرا جديدة في مصر خلال العام الجاري، وقدرت أن تضيف هذه الآبار ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات والإنتاج.

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ووفقا لمحمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في الشركة فإن الشركة رصدت استثمارات تقدر بـ 100 مليون دولار لحفر تلك الآبار، مشيرا إلى أن لدى الشركة 4 امتيازات حاليا في مصر وتسعى لضمها في امتياز واحد ضمن اتفاق ينتظر الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

اتفقت دانة غاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على تغيير الشروط الاقتصادية الخاصة بعملياتها في مصر، بما يتيح لها إمكانية استخراج الغاز من مناطق تتطلب تكلفة أكبر من المتفق عليها حالياً، بحسب رئيس علاقات المستثمرين في الشركة. وتوقع بدء عمليات الحفر في الآبار الجديدة خلال العام الجاري.

تمثل مصر نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للشركة التي وصل متوسط إنتاجها في مصر وكردستان العراق، في الربع الأول إلى 62.9 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة 1% على الربع المقابل من 2022. وخلال تلك الفترة انخفض معدل إنتاج الشركة في مصر بنسبة 10%.

تأسست "دانة غاز" في ديسمبر 2005، وهي شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 50 مليون طن العام الماضي، وتسعى إلى إدخال 6 إلى 8 حفارات جديدة لمناطق التنقيب في البحر المتوسط خلال العام الجاري للوصول إلى حفر 16 بئراً مستهدفة بالتعاون مع شركات أجنبية، وفق تصريحات سابقة لنائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" سمير رسلان.

المصدر: بلومبرغ