روسيا تخطط لبناء أسطول ضخم من السفن في 2023

تخطط أحواض بناء السفن الروسية تسليم حوالي 100 سفينة من مختلف الأنواع خلال العام الجاري 2023، وجاء ذلك بحسب ما أظهرته وثائق لوزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وجاء في الوثائق: "بناء السفن المدنية والمعدات البحرية من المخطط بناء 51 سفينة يزيد وزن الإزاحة عن 100 طن، و59 سفينة يقل وزن الإزاحة عن 100 طن".

وفي أبريل 2023، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة عدلت خطة بناء السفن حتى عام 2035، في المجموع من المقرر بناء 985 سفينة في روسيا بحلول هذا التاريخ.

بناء على خطة طويلة الأجل، من المخطط بناء 60 سفينة للحمولات الكبيرة، و93 سفينة للحمولات المتوسطة.

وفي العام 2022، بحسب وزارة الصناعة والتجارة الروسية، فقد تم تسليم 76 سفينة مدنية.

المصدر: تاس