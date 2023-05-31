مسؤول: دول عربية مهتمة بالمساهمة في إنشاء ممر "شمال – جنوب"

كشف مسؤول إيراني أن دولا عربية جارة لإيران قد أعلنت رغبتها في التعاون في إنشاء ممر "شمال – جنوب" (الذي يربط روسيا والدول الأوراسية بمنطقة الخليج).

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وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس دائرة آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا في منظمة التنمية التجارية في إيران رحمة الله خرمالي، خلال اجتماع عقد مؤخرا في مدينة قازان الروسية.

وأشار المسؤول إلى أن الممر سيجعل من إيران محطة للمواصلات في منطقة الخليج، وقال: "نظرا للحجم الكبير لهذا المشروع فمن المتوقع أن يستغرق إكمال هذا الممر نحو 3 سنوات".

كما أشار خرمالي إلى مشروع الربط السككي بين مدينتي رشت وآستارا الإيرانيتين ضمن ممر "شمال – جنوب" قائلا إن الرئيسين الروسي والإيراني اتفقا على التمويل المالي المشترك لبناء هذا الخط السككي الذي سيساهم حتما في زيادة ترانزيت السلع من روسيا الى دول الخليج وباقي الدول في الشرق.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، وقعت موسكو وطهران اتفاقية لتشييد سكة حديد بطول 162 كيلومترا بين ميناء آستارا ومدينة رشت في إيران، وتعد الخطوة استكمالا لمشروع النقل الاستراتيجي "شمال – جنوب".

وممر الشحن "شمال – جنوب" هو مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 7.2 ألف كيلومتر ويمر عبر إيران.

ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري، الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويتضمن "شمال – جنوب" 3 مسارات شحن دولية: عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) ومساران بريان غربي وشرقي.

المصدر: RT + فارس