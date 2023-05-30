بوتين وأردوغان يبحثان مسألة تزويد الدول المحتاجة بالمواد الغذائية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأنه خلال المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم تحديد الجهود الإضافية لخطوات توفير الغذاء للدول المحتاجة.

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وقال أردوغان في أول اجتماع للحزب الحاكم بعد الانتخابات: "خلال محادثتنا الأخيرة مع الرئيس بوتين ناقشنا جهود شحن الغذاء، ولا سيما الحبوب، إلى أفقر البلدان الإفريقية".

وأمس الاثنين، أجرى الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين محادثات هاتفية واتفقا على تطوير العلاقات الثنائية.

كما ذكرت خدمة الكرملين الصحفية، أن الرئيس بوتين هنأ بحرارة أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، فيما أكد الرئيس التركي التزامه بمواصلة العمل بحسب جدول الأعمال الموضوع بين البلدين.

وقبل أيام أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن صفقة الحبوب ظاهريا تهدف للحد من تهديدات الأمن الغذائي، ولكن في الواقع هي واجهة للتصدير التجاري لحبوب أوكرانيا إلى البلدان الغنية.

وتعتبر صفقة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو مرارا إلى صعوبة استمرار الاتفاقية، في ظل عدم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من مجموعة الاتفاقيات.

المصدر: نوفوستي