معرض لمنتجات غذائية روسية في قلب السعودية  

افتتحت اليوم في العاصمة السعودية الرياض صالة لعرض منتجات زراعية وغذائية روسية، وذلك في إطار أنشطة بعثة أعمال روسية تزور المملكة حاليا تضم كبرى الشركات الروسية الصناعية.

ووفقا لبيان نشره المركز الروسي للصادرات فقد افتتحت الثلاثاء صالة العرض السادسة للمنتجات الزراعية الروسية في المملكة، وتم افتتاح جناح لعرض وتذوق منتجات زراعية وغذائية روسية الصنع.

ويعرض جناح Good Food Russia أفضل وأجود المنتجات الغذائية المصنوعة في روسيا، بما في ذلك الحلويات وزيت عباد الشمس والحبوب والمعكرونة والمشروبات الغازية، وتم عرض 199 صنفا من المنتجات من 19 مصدرا روسيا.

وانطلقت أمس الاثنين في الرياض أنشطة بعثة عمل متنوعة المجالات "صنع في روسيا" ومعرض "إينوبروم" وتضم كبرى الشركات الروسية الصناعية، حيث تعرض الشركات أحدث التقنيات الصناعية الروسية وسط مشاركة فعالة من قطاع الأعمال السعودي.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT