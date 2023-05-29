وزير المالية السعودي يزف "خبرا سارا" لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة.

وخلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، أوضح محمد الجدعان قائلا: "سنقوم بعمل تخفيضات ضريبية لمدة عشرين عاما حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل"، مضيفا: "سنوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائما من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية".

وتابع الجدعان: "سنوفر حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات".

وأشار وزير المالية إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي حصلت خلال العام الحالي على 3 تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الثلاث، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن رحلة رؤية السعودية 2030 والتي بدأت قبل 7 سنوات تمضي في الطريق الصحيح، حيث تشهد السعودية نموا وزخما بالإضافة إلى ثقة القطاع الخاص.

وأشار الجدعان إلى أن المناطق الاقتصادية تُكمل كل ذلك، والهدف منها تسريع النجاح الذي تم تحقيقه، والتأكد من استكمال النمو وحصد عدد من الفرص التي تم بناؤها في الأعوام الـ7 الماضية، بالإضافة إلى الاستفادة من حركة سلاسل القيمة العالمية.

جدير بالذكر أن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، الذي يسلط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين، انطلق اليوم الاثنين.

المصدر: "سبق"