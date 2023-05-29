روسيا ترسل سفنا ضخمة محملة بالقمح إلى مصر

كشفت مصادر عن وصول 4 بواخر محملة بـ210 آلاف طن قمح روسي لصالح وزارة التموين، إلى مواني سفاجا ودمياط والإسكندرية، وأنه يجري تفريغها بصوامع المواني حاليا.

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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، توجد باخرة محملة بكمية 63 ألف طن وصلت لميناء سفاجا، وباخرة محملة بكمية 63 ألف طن وصلت لميناء دمياط، وباخرتان محملتان بـ42 ألف طن لكل منهما وصلتا لميناء الإسكندرية.

وكشفت المصادر عن وجود شحنات وبواخر قمح روسي أخرى ستصل 31 مايو بحمولة 145 ألف طن من القمح، فضلا عن تعاقدات أخرى أتمتها وزارة التموين من المقرر لها أن تصل خلال شهر يونيو القادم بإجمالي حمولة 600 ألف طن من القمح الروسي.

ونوهت المصادر، بوجود باخرتين بحمولة 120 ألف طن قمح روسي، بدأتا في الشحن نحو مصر وسيتم وصولهما خلال 20 يوما، فضلا عن شحنة 120 ألف طن قمح روماني متعاقد عليها سيتم وصولها في الفترة من 10 إلى 30 يونيو المقبل.

وتستقبل وزارة التموين حاليا، القمح المحلي من المزارعين على مستوى المحافظات، مع سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة فقط من بدء التوريد بقيمة 1500 جنيه سعر إردب القمح.

المصدر: الوطن