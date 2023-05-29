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متى يمكن إطلاق عملة موحدة بين روسيا وبيلاروس؟

مال وأعمال

متى يمكن إطلاق عملة موحدة بين روسيا وبيلاروس؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، بأن إدخال عملة موحدة بين روسيا وبيلاروس ليس مسألة ملحة اليوم، في إشارة إلى إمكانية تطبيق المشروع في المستقبل.

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وجاء تصريح الرئيس البيلاروسي في اجتماع عقده اليوم الاثنين في العاصمة البيلاروسية مينسك مع رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، وذلك بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لوكاشينكو: "عندما يتعلق الأمر بإنشاء عملة موحدة وما إلى ذلك فإن العملية ليست سهلة، وربما سيتم تنفيذ الخطوة ليس اليوم (الوقت الراهن) كما اتفقنا مع الرئيس الروسي".

وكانت روسيا وبيلاروس قد وقعتا في 8 ديسمبر 1999، معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، تتضمن إجراء تكامل اقتصادي وتجاري بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

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