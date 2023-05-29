بورصة موسكو عند أعلى مستوى في أكثر من عام

صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX فوق مستوى 2700 نقطة، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 10:49 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة MICEX بنسبة 0.85% إلى 2704.94 نقطة، وبذلك يكون قد ارتفع المؤشر فوق مستوى 2700 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 5 أبريل 2022.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.93% إلى 1065.31 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 79.95 روبل، وجاء ذلك خلافا لليورو التي صعد سعر صرفها بواقع 22 كوبيكا إلى 85.90 روبل.

المصدر: RT + برايم