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ارتفاع أسعار النفط والأنظار متجهة إلى "أوبك+"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط والأنظار متجهة إلى
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو طفيف مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة "أوبك+" المقرر عقده الأسبوع المقبل.

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وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.35% إلى 72.08 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.16% إلى 76.38 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ودولا أخرى في تحالف "أوبك +"، ستختار في الاجتماع المقبل القرار الأفضل لسوق النفط، دون إلغاء أو وقف أي من القرارات السابقة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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