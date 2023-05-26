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مشروع سكة حديد من السعودية إلى العراق

مال وأعمال

مشروع سكة حديد من السعودية إلى العراق
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عن وجود اقتراح لتأسيس خط سكك حديدية من البحر الأحمر إلى العراق.

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وقال القصبي في كلمة ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي: "هناك اقتراح أن يسير من البحر الأحمر خط سكة حديد إلى الشمال والعراق"، وأضاف أن هذا المقترح تتم دراسته الآن من قبل وزارة النقل. 

وأشار وزير التجارة السعودي في الملتقى، إلى أن العراق بلد غني وتتوفر به كل مقومات نجاح الاستثمار، كذلك صرح بأنه من المتوقع الإعلان عن المنطقة اللوجستية الجديدة في منفذ "عرعر" نوفمبر المقبل.

وعن التجارة بين البلدين، قال الوزير السعودي إن حجم التبادل التجاري نما بين البلدين، ولكنه في نفس الوقت أقل من الطموحات، لافتا إلى أن المملكة "على استعداد لتسخير القدرات والمعرفة لصالح السعودية".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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