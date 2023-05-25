الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا للمركزي الروسي بأكثر من 200 مليار يورو

صرح ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جمدت أكثر من 200 مليار يورو من أصول بنك روسيا (البنك المركزي الروسي).

إقرأ المزيد

وقال المسؤول الأوروبي، إن "دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن تجميد أكثر من 200 مليار يورو من الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي".

وأوصى ممثل المفوضية الأوروبية بالاتصال بالدول الأعضاء لتحديد قيمة الأصول المجمدة للهيئة التنظيمية الروسية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وجمدت في إطارها أصول للبنك المركزي الروسي ولرجال أعمال روس.

من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وقالت إنها غير قانونية، مشددة على أن سيف تجميد الأصول ذو حدين، وأنها ستدافع عن حقوقها.

المصدر: برايم