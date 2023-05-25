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انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى في عامين

مال وأعمال

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى في عامين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، دون مستوى 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر يونيو المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 3.9% إلى 298.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وافتتحت العقود الآجلة للغاز اليوم الخميس التعاملات عند 311.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: برايم

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