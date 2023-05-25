انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى في عامين

انخفضت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، دون مستوى 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر يونيو المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 3.9% إلى 298.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وافتتحت العقود الآجلة للغاز اليوم الخميس التعاملات عند 311.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: برايم