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ألمانيا.. ركود اقتصادي وانخفاض إجمالي الناتج المحلي

مال وأعمال

ألمانيا.. ركود اقتصادي وانخفاض إجمالي الناتج المحلي
AFP
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أظهرت الأرقام الرسمية في ألمانيا أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مما دفع البلاد إلى الركود في مطلع العام.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الفيدرالية Destatis أن الأرقام المسجلة هي أسوأ من التقديرات السابقة التي توقعت نموا صفريا، حيث أن الاقتصاد سجل انكماشا بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022، بالمقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتالين.

وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في ألمانيا وتوقع أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.

المصدر: "أ ف ب

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