الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء في شهرين

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء أسوأ أداء لها في شهرين، وسط حالة من القلق إزاء سقف الدين الأمريكي، ومعدلات التضخم غير المسبوقة المتوقعة في بريطانيا.

وانخفض المؤشر المركب لأكبر الشركات الأوروبية Stoxx Europe 600، بنسبة 1.8% بالغا 457.65 نقطة، وهي أدنى قيمة منذ 5 أبريل الماضي.

وانخفض مؤشر DAX الألماني، بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، كما أظهرت جميع الشركات الأربعين المدرجة في المؤشر، انخفاضا في عروض الأسعار.

وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.75%، كما تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.7% (إلى أدنى مستوى في شهرين)، فيما تراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 2.4%، ومؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 1.1%.

وارتفعت أسعار المستهلك في بريطانيا في أبريل، بنسبة 8.7% على أساس سنوي. على الرغم من تباطؤ وتيرة التعافي من 10.1% في مارس، إلا أن التضخم كان أعلى من متوسط ​​توقعات المحللين عند 8.2%.

وفي ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة الأعمال في اقتصاد البلاد في مايو، للمرة الأولى منذ أكتوبر من العام الماضي. كما انخفضت قيمة المؤشر الذي يحسبه معهد ميونيخ للأبحاث الاقتصادية Ifo هذا الشهر، إلى 91.7 نقطة مقارنة بـ 93.4 نقطة في أبريل (الحد الأقصى لمدة 14 شهرا). وتوقع محللو "وول ستريت جورنال" انخفاض ​​المؤشر إلى 93 نقطة من مستوى أبريل المعلن عنه سابقا والبالغ 93.6 نقطة.

وانهار سعر سهم Embracer بنسبة 45% تقريبا في يوم واحد، وقال مطور الألعاب السويدي، صاحب سلسلة Tomb Raider وLord of the Rings ، إنه كان يتفاوض على شراكة استراتيجية لمدة سبعة أشهر، وكانت جميع الوثائق جاهزة للتوقيع، ولكن بشكل غير متوقع رفضه الطرف المقابل.

وانخفضت أسعار أوراق شركات صناعة السيارات، بما في ذلك Stellantis - بنسبة 4.1%،Renault - بنسبة 2.8%، Porsche- بنسبة 3.9%، Daimler Truck، بنسبة 3.6%،وBayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) بنسبة 1.8%

كما انخفض سعر سهم شركة الاستثمار السويسرية Vontobel Holding AG بنسبة 5.7%، بعد الإعلان عن المغادرة المزمعة للرئيس التنفيذي زينو شتاوب، ورئيس العمليات فيليكس لينهارد.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة أسهم شركات تصنيع السلع الفاخرة، بما في ذلك Hermes International بنسبة 0.2% و LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton بنسبة 2.1%، Christian Dior بنسبة 1%.

كما شهدت شركات Stoxx 600، انخفاضا في أسعار أسهم شركات التأمين البريطانية Prudential وAviva بنسبة 5.9%، وكذلك مشغل الرحلات البحرية Carnival - بنسبة 6.9%؟

وكانت شركة Marks & Spencer، في صدارة الصعود بين الشركات المدرجة في المؤشر، وارتفعت قيمة أوراقها المالية بنحو 13%. وزادت سلسلة المتاجر البريطانية من أرباحها قبل الضرائب بنسبة 21% في السنة المالية 2023، التي انتهت في الأول من أبريل، وأعلنت عن استعدادها لاستئناف توزيعات الأرباح في غضون ستة أشهر تقريبا، وقالت إدارة M&S إنها تتوقع نموا معتدلا في الإيرادات للسنة المالية الحالية، على الرغم من ارتفاع التكاليف بسبب التضخم.

المصدر: إنترفاكس