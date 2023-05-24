"بعشرات ملايين الدولارات".. النزاهة تكشف خسائر تعاقدات للخطوط العراقية

كشفت هيئة النزاهة العراقية، في تقرير لها، عن خسائر في عقود أبرمتها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في مجال الخدمات الأرضية مع عدد من شركات الشحن والوقود والإعاشة.

وكشفت الهيئة اليوم الأربعاء في تقريرها، عن خسائر في عقود أبرمتها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في مجال الخدمات الأرضية مع عدد من شركات الشحن والوقود والإعاشة.

وذكرت في تقرير موسع أن "الخطوط الجوية العراقية أبرمت ثلاث عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركات أجنبية ومحلية، ومنحت الشركة الأولى حق بيع السلع والبضائع على متن طائراتها، فيما تعاقدت مع الشركة الثانية لتقديم خدمات الشحن الجوي لتشغيل رحلات القطاعين العام والخاص بنسبة أرباحٍ (74%) لمصلحة الشركة ناهزت (2,200,000,000) ملياري دينار (نحو مليوني دولار أميركي)، ونسبة (26%) للخطوط الجوية بلغت ما يقارب (750,000,000) مليون دينار (نحو 600 ألف دولار أميركي)".

وأضافت أن "الشركة المتعاقد معها نفذت نشاط شحن جوي لجلب (5) شحنات أدوية فقط لوزارة الصحة خلال فترة انتشار وباء كورونا، أما العقد الثالث فكان مع شركة تركية لتوفير خدمات الطيران الخاص والإسعاف الجوي لشخصيات (VIP)".

وأشارت إلى أن "العقد الذي أبرمته الخطوط الجوية مع شركة "منزيز" البريطانية للقيام بالعمليات اللازمة لتقديم الخدمات الأرضية لمطاري بغداد والموصل كبد شركة الخطوط الجوية خسائر بلغت (36,556,976) مليون دولار، فضلا عن منح الامتياز الحصري لتقديم الخدمات الأرضية لمدة (10) سنوات للشركة وفق قانوني الشركات والاستثمار بنسبة (30%) للخطوط الجوية، و(70%) للشركة البريطانية، إضافة إلى أن التعاقد أخذ وقتا طويلا مما أدى إلى حرمان الخطوط من فرصة التعاقد مع شركات أخرى، كما أن الشركة تأخرت بدفع مبلغ (6,500,000) ملايين يورو إلى الخطوط الجوية تمثل قيمة عقد بيع المعدات الأرضية التي تم شراؤها لمؤتمر القمة العربية في العام 2012".

المصدر: RT