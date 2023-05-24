أسعار النفط تواصل ارتفاعها
Globallookpress
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تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الطلب على الخام واستمرار مراقبة الأسواق لتطورات أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 73.77 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.18% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 77.61 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس سجلت عقود الذهب الأسود أكثر من 1%، وأغلق الخام الأمريكي عند 76.84 دولار للبرميل، وخام "برنت" عند 72.91 دولار للبرميل.
المصدر: RT + بلومبرغ