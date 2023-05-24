أسعار النفط تواصل ارتفاعها

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الطلب على الخام واستمرار مراقبة الأسواق لتطورات أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 73.77 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.18% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 77.61 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس سجلت عقود الذهب الأسود أكثر من 1%، وأغلق الخام الأمريكي عند 76.84 دولار للبرميل، وخام "برنت" عند 72.91 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ