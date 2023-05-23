"روس كونغرس" يقترح على دول "بريكس" بديلا لصندوق النقد الدولي

جاء في تقرير لصندوق "روس كونغرس"، أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يلعب دور البديل لصندوق النقد الدولي بالنسبة لبلدان مجموعة "بريكس".

وقال تقرير "إنهاء استعمار تجارة الطاقة - من الدولار إلى العملات الوطنية": "أحد الخيارات المحتملة للتجارة المتبادلة بين دول بريكس، يمكن أيضا أن يكون استخدام قروض الطاقة – على غرار حقوق السحب الخاصة (SDR) في صندوق النقد الدولي. يمكن للدول المصدرة للطاقة اقتراض هذه الأموال لتحقيق المشاريع التي تحتاجها، مما يسمح لها بزيادة التجارة بعملاتها الوطنية على الرغم من الاختلالات التجارية. ويمكن لبنك التنمية الجديد أن يلعب دور منصة تقديم قروض الطاقة هذه".

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وأضاف التقرير: "والطبيعة متعددة العملات لمثل هذه حقوق السحب الخاصة للطاقة ستزيد من تحويلها وسيولتها، كما أن انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس في المستقبل سيزيد من حجم التجارة داخل المجموعة".

وأعرب مؤلفو التقرير عن ثقتهم في أن، دول "بريكس" بحاجة إلى تطوير التمويل والإقراض بالعملات الوطنية.

وتابع التقرير القول: "ستتم مناقشة مسألة إنشاء عملة موحدة رسميا لأول مرة في المنتدى القادم في أغسطس 2023 في جنوب إفريقيا".

تم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل الدول الأعضاء في "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

والغرض الرئيسي من العمله هو تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تهدف إلى "التنمية المستدامة" في الدول الأعضاء في البنك، وكذلك في البلدان النامية الأخرى.

المصدر: نوفوستي