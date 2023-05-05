لافروف: هناك إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي من الهند اليوم الجمعة، إلى وجود إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

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وجاءت التصريحات عقب اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي جرى في ولاية غوا الهندية، حيث تم بحث قضايا الأمن الإقليمي والتعاون بين الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية الروسي: "لا يمكن وقف العمل على زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ولتطبيق ذلك يمكن تطبيق الخبرات المتشكلة في البنك الآسيوي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك بريكس للتنمية الجديد".

وأضاف أن الإدارات المعنية ووزارات المالية والبنوك المركزية في دول المنظمة تناقش مسألة الاعتماد على العملات الوطنية في التسويات.

ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي، على يد قادة 6 دول آسيوية: هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT + تاس