رومانيا ترغب في إمداد مولدوفا بالكهرباء والغاز "بشكل كامل وتام"

قال وزير الطاقة الروماني فيرجيل بوبيسكو اليوم خلال منتدى الطاقة الذي نظمه موقع Financial Intelligence في بوخارست، إن بلاده ترغب في إمداد مولدوفا بالكهرباء والغاز "بشكل كامل وتام".

وأضاف: "فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، لدينا خط أنابيب غاز ياش-أونغيني- كيشيناو - في الأسبوع الماضي، صادقنا في الحكومة على مذكرة بشأن تعزيز التعاون مع جمهورية مولدوفا في مجال الطاقة. نحن ندرس سبل زيادة قدرة خط أنابيب الغاز هذا".

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ولفت الوزير الروماني، الانتباه إلى الترويج الناجح لمشروع سوسيفا-بالتي - وهو خط نقل طاقة 400 كيلوفولت يربط رومانيا ومولدوفا مباشرة.

وتابع الوزير: "لدينا فرصتان للتمويل على أراضي رومانيا - REPowerEU (خطة المفوضية الأوروبية لإعادة قوة الاتحاد الأوروبي للتخلي عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2027) أو صندوق التحديث. وقد حصل زملاؤنا في مولدوفا بالفعل على تمويل داخل جمهورية مولدوفا".

وقال الوزير: "وقعت شركتا Nuclearelectrica و Energocom بالفعل عقد من نمط PPA (اتفاقية شراء الطاقة) في سياق تطوير الوحدتين الثالثة والرابعة [لمحطة الطاقة النووية الرومانية Cernavoda]". "من الناحية العملية، نريد تزويد مولدوفا بشكل كامل وتام بالكهرباء والغاز الطبيعي من رومانيا".

المصدر: تاس