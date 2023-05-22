مصر تكشف عدد وسعر النسخة الأولى من سيارتها الكهربائية

كشف الباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محمد الغمري، تفاصيل تصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج أول سيارة في نهاية العام 2023.

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وأوضح الباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والتي تمول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم تصنيع 500 نسخة لأول مرة في مصر بأيد مصرية خالصة.

وأشار الباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إلى أن أول نسخة ستقدر بمبلغ 95 ألف جنيه مصري، مؤكدا أنه جار العمل على إنتاج وتصنيع السيارات خلال الفترة الحالية بمتابعة من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح الغمري أن الجهود تتواصل لإنتاج 5000 سيارة كهربائية شهريا لتغطية السوق المصري في المراحل الأولى، قائلا: بدء الإنتاج بمعدل 500 سيارة شهريا، ثم 1000 حتى الوصول إلى 5000 سيارة شهريا في غضون 6 أشهر.

وأكد الدكتور محمد الغمري، أن "مصر لديها برنامج متكامل للدخول في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال التعاون بين الشركات المتخصصة في صناعة السيارات وبين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا".

المصدر: القاهرة 24