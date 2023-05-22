جمهورية صرب البوسنة مستعدة لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

أشار ممثل جمهورية صرب البوسنة في روسيا دوشكو بيروفيتش، إلى أن الجمهورية على استعداد لسداد ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

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وقال المسؤول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "تمدد (غازبروم) عقد الغاز بشكل سنوي وبذلك يتشكل السعر، في الواقع سعر السوق ولكن بحسب معادلة قديمة. نحن على استعداد للسداد بالروبل، هذه مسألة تقنية. نحن اليوم نواجه صعوبات في السداد بسبب تأخر الحوالات عبر البنوك المراسلة".

وبحسب المسؤول فقد وافق مجلس وزراء البوسنة والهرسك على البدء في مفاوضات إنشاء خط أنابيب لإمدادات الغاز الروسي، ومن الخطط ربط الأنبوب بمنظومة الغاز الصربية، وقال بيروفيتش: "المشروع حاليا في مرحلة الإعداد".

مددت شركة الغاز GAS-RES، المملوكة لحكومة جمهورية صرب البوسنة عقدها مع شركة الغاز الروسية "غازبروم" في الأول من يونيو من العام الماضي، وتم تحديد سعر الغاز عند 290 دولارا لكل ألف متر مكعب على أن يتم تعديل السعر كل ثلاثة أشهر.

ووفقا لوزير الطاقة والتعدين في الجمهورية بيتار ديوكيتش فإن بلاده راضية تماما عن هذه الاتفاقات. ويبلغ متوسط ​​استهلاك الغاز السنوي في الجمهورية نحو 50 مليون متر مكعب في السنة.

المصدر: نوفوستي