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اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا

مال وأعمال

اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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فرضت اليابان قيودا على 100 شخصية وهيئة اعتبارية متورطة على حد تعبيرها في "التهرب من العقوبات" المفروضة على روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليوم الجمعة.

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كما تنوي طوكيو توسيع قيود التصدير المفروضة على موسكو وإدراج إلى قائمة عقوباتها 80 هيئة ومؤسسة ترى أنهم مرتبطون بالجيش الروسي.

ووسعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوباتهما المفروضة على روسيا اليوم الجمعة، لتطال شخصيات وشركات جديدة، فمثلا أدرجت لندن 86 شخصية وهيئة اعتبارية مرتبطة بروسيا في قائمة العقوبات.

فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات وقيود تصدير جديدة على 71 شركة من روسيا وقرغيزستان وأرمينيا.

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة على موسكو طالت رجال أعمال وقطاعات اقتصادية، من جهتها أكدت موسكو فشل سياسة العقوبات وشددت على أنها ستدافع عن حقوقها.

المصدر: تاس

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