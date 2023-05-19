أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وسط تفاؤل المستثمرين حيال الطلب العالمي على الخام، وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.2% إلى 72.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.23% إلى 76.79 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ