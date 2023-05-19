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أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر

مال وأعمال

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وسط تفاؤل المستثمرين حيال الطلب العالمي على الخام، وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.2% إلى 72.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.23% إلى 76.79 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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