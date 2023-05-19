في منتدى قازان.. روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة

وقعت روسيا وإيران، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين، وتم التوقيع في إطار فعاليات منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد حاليا.

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وتم توقيع الوثيقة بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف الإيرانية، وعن الجانب الروسي وقع المذكرة نائب وزير التنمية الاقتصادية دميتري فاخروكوف وعن الجانب الإيراني النائب في الوزارة الإيرانية علي أزغار شلبافيان.

واتفق الطرفان على العمل في زيادة التدفق السياحي بين روسيا وإيران، وتشجيع الاستثمار والتعاون التجاري بين ممثلي القطاع الخاص، والمساعدة في إقامة اتصالات بين منظمات السياحة الروسية والإيرانية وتطوير برامج التعاون.

وستعمل الإدارات ذات الصلة في البلدين على تحسين إمكانات الموارد البشرية لقطاع السياحة والضيافة في روسيا وإيران، والمساعدة في خلق منتجات سياحية جديدة ومبتكرة، وعلى وجه الخصوص، من خلال التعرف على المعالم السياحية والتراث الثقافي والطبيعي وتطوير السياحة الترفيهية.

وستتبادل روسيا وإيران الخبرات في تطوير وتعزيز جميع أنواع السياحة، بما في ذلك الإقامة والسياحة الثقافية والتاريخية والسياحة البيئية وإنشاء مسارات رحلات بحرية جديدة.

سيتم مراقبة تنفيذ القرارات في إطار اللجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وانطلقت أمس في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، وينعقد الحدث يومي 18 و19 من مايو الجاري.

المصدر: RT