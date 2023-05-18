انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع قوي

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أسعار الذهب الأسود في تعاملات أمس الأربعاء.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 72.50 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 76.66 دولار للبرميل.

وأمس صعدت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث زادت عقود خام "برنت" بنسبة 2.7% والخام الأمريكي بنسبة 2.8%.

وأمس كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ