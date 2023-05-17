واشنطن: دول G7 لن تتفق على فرض حظر شامل على تصدير السلع إلى روسيا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن دول مجموعة السبع لن تتفق خلال القمة في اليابان على فرض الحظر الشامل على تصدير السلع الغربية إلى روسيا.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا أتوقع ما تم ذكره، أي هذا الحظر الشامل على التصدير".

وأضاف أن "الاهتمام الرئيسي في ما يخص العقوبات سيعار إلى الرقابة للالتزام بها ومنع التحايل عليها".

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وتابع: "أما بخصوص الأصول الروسية، فإن مجموعة السبع ستتحدث عن ذلك، ولكن لا يوجد لدي ما أعلن عنه اليوم".

وجاء ذلك خلال ايجاز للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي توجهت يوم الأربعاء إلى مدينة هيروشيما اليابانية حيث سيشارك الرئيس في قمة مجموعة السبع.

المصدر: تاس