روسيا.. ثبات في نسبة التضخم على أساس سنوي

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن التضخم على أساس سنوي شهد ارتفاعا ليصل الى 2.34 % في 15 مايو، مقارنة بـ 2.32% في 10 مايو.

وتشير بيانات "الوضع الحالي للأسعار" التي نشرتها الوزارة: إلى أنه "في الفترة من 11 مايو إلى 15 مايو 2023، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.04 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ظل التضخم عمليا عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 2.34 بالمئة".

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار المنتجات الغذائية واصلت انخفاضها وبلغت 0.05 بالمئة على خلفية استمرار انخفاض أسعار الفواكه والخضروات (-0.9 بالمئة) والنمو شبه الصفري في أسعار المنتجات الغذائية الأخرى (0.03 بالمئة).

واضافت الوزارة: أن "قطاع المنتجات غير الغذائية، شهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 0.04 بالمئة، وكذلك الحال في قطاع الخدمات، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.19 بالمئة، على خلفية ارتفاع أسعار خدمات السفر، في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية.

في أبريل، قامت وزارة التنمية الاقتصادية بتحسين توقعات التضخم في عام 2023 من 5.5 بالئمة إلى 5.3 بالمئة.

وفيما يتعلق بالديناميات بين العامين، تتوقع الوزارة أن يكون التضخم في يونيو عند مستوى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وفي سبتمبر سوف تتسارع إلى 4.7 بالئمة، وفي ديسمبر إلى 5.3 بالمئة. وخلال الفترة ما بين عامي 2024-2026، سيكون التضخم عند مستوى 4 بالمئة.

يتوقع بنك روسيا أن تتراوح معدلات التضخم في هذا العام في نطاق 4.5 -6.5 بالمئة.

المصدر: ريا نوفوستي