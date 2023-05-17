محكمة إماراتية تلزم رجل أعمال بريطانيا بإعادة نحو 1.3 مليار دولار لهيئة الضرائب والجمارك الدنماركية

أمرت محكمة التمييز في دبي، سانجاي شاه، مؤسس صندوق تحوط بريطاني، المتهم بالتخطيط لاحتيال ضريبي بقيمة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، برد هذا المبلغ إلى مصلحة الضرائب الدنماركية.

وأدين المستثمر سانجاي شاه في محكمة الاستئناف في دبي، الأقل درجة من محكمة التمييز في دبي، التي أصدرت حكم يوم الثلاثاء، بتدبير مخطط استمر من عام 2012 إلى 2015، حيث ادعت بموجبه شركات أجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وطالبت باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة لها. اعتقل المتهم في دبي العام الماضي.

هذا وأمرت محكمة التمييز في دبي شاه والعديد من الشركات الأجنبية المتورطة في المخطط بدفع فائدة بنسبة 55 % على مبلغ الـ1.36 مليار دولار المستحق منذ رفع القضية لأول مرة في أغسطس 2018.

وفي بيان له، أوضح وكيل السلطات الدنماركية مكتب "آل عمر والصباح" للمحاماة في دبي، قائلا: "هذا الحكم الحاسم بعد ما يقرب من خمس سنوات من السعي لتحقيق العدالة يؤكد الموقف الجاد والصلب للقضاء الإماراتي ضد أي انتهاكات مالية".

وكانت محكمة الاستئناف في دبي قد دانت في سبتمبر الماضي شاه وشركاءه بتهمة الحصول على أموال بشكل غير قانوني من سلطات الضرائب الدنماركية، فيما استأنف محاموه هذا الحكم أمام محكمة التمييز التي أيدت، يوم الثلاثاء، الحكم السابق، وأمرت شاه بدفع 5 مليارات درهم.

كما صدر حكم منفصل، أمر بتسليم شاه إلى الدنمارك بعد أن رفضت محكمة دبي استئنافه ضد الترحيل في أبريل.

هذا ومن المتوقع أن يواجه محاكمة في الدنمارك بشأن مزاعم الاحتيال الضريبي، بينما لم يتضح على الفور متى سيتم تسليمه.

في مقابلات صحفية، أكد المستثمر البالغ من العمر 52 عاما على براءته، لكنه لم يظهر قط في الدنمارك للرد على الاتهامات، ودفع محاموه خلال جلسات استماع مغلقة بأن الدنمارك لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين.

المصدر: "أ ب"