رجل أعمال كبير يسمي عددا من الدول العربية ويدعو لإطلاق عملة موحدة بينها

قال خلف أحمد حبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنه يدعم إطلاق عملة خليجية موحدة بالتعاون مع مصر والأردن.

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وأضاف رئيس مجموعة الحبتور الإماراتية، أن المجموعة تعمل على تطوير أضخم مشروع عقاري في العالم بتكلفة تصل إلى مليار دولار.

وكان رجل الأعمال الإماراتي قد أعلن في تصريحات سابقة عبر حسابه على تويتر، أن مجموعة الحبتور تدرس الاستثمار في مصر بمشروعات جديدة، وستعلن عنها المجموعة قريبا.

وأضاف حينها: "نقضي فترة في جمهورية مصر العربية نقوم خلالها بتجهيز دراسات لبعض المواقع في القاهرة استعداداً للإعلان عن مشاريع قريباً، وآمل أن أنمي وجودنا فيها أكثر وتأمين عدد أكبر من فرص العمل للشباب المصري".

وأعلن خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور خلال أبريل الماضي، أن المجموعة اتخذت خطوات جادة لإعادة افتتاح مركزها التجاري في بيروت تحت مسمى Avenue Sooq The.

وأضاف الحبتور أن الهدف هو المساعدة على إحياء اقتصاد لبنان قبل السعي إلى الربح المادي.

وأعلن الحبتور مطلع عام 2023 عن إعادة افتتاح فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس في لبنان، حرصاً على دعم الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل للشباب والشابات في لبنان ودفع عجلة التنمية بالبلاد.

المصدر: وكالات