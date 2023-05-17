ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

صرح سفير الأرجنتين لدى روسيا إدواردو أنطونيو زوين، بأن وفدا من الأرجنتين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.

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وقال لوكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء: "سيصل وفد من السفارة الأرجنتينية في موسكو (إلى المنتدى). بالنسبة لنا هذا المنتدى مهم للغاية لأنه يتيح الحصول على اتصالات مباشرة مع مختلف ممثلي الأعمال، مع الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة. هذا عمل كثيف للغاية، لأننا في المنتدى عادة نزور جميع الأجنحة".

ووفقا للدبلوماسي الأرجنتيني يعتزم أعضاء الوفد المشاركة في معظم جلسات الحدث الاقتصادي، الذي يهدف لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيفة شرف.

ويأتي ذلك بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021.

وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 691 اتفاقية.

المصدر: نوفوستي