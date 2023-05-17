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التضخم يتسارع في منطقة اليورو

مال وأعمال

التضخم يتسارع في منطقة اليورو
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو، بحسب بيانات نهائية، إلى 7% في أبريل الماضي من 6.9% في الشهر الذي قبله (مارس 2023)، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

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وتوافقت النتيجة النهائية مع التقديرات الأولية، وللمقارنة كان المؤشر لمنطقة اليورو في نفس الشهر من العام السابق عند مستوى 7.4%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بأبريل الماضي بنسبة 0.6% فيما أظهرت التقديرات الأولية زيادة بنسبة 0.7%.

وتم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في أبريل الماضي في هنغاريا (المجر) 24.5%، ولاتفيا (15%) وجمهورية التشيك (14.3%) ، والأدنى في لوكسمبورغ (2.7%) وبلجيكا (3.3%) وإسبانيا (3.8%).

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عززت المفوضية الأوروبية توقعاتها لعام 2023 للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة إلى 1.1%، متوقعة ارتفاع التضخم في المنطقة بنسبة 5.8%.

المصدر: نوفوستي

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