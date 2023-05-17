روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

استوردت الهند بالربع الأول من 2023 بضائع من روسيا بقيمة 15.5 مليار دولار، وبذلك للمرة الأولى احتلت روسيا المرتبة الثانية في قائمة كبار المصدرين إلى الهند.

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وبحسب تحليلات وكالة "نوفوستي"، التي استندت إلى بيانات من وزارة التجارة والصناعة الهندية، فقد جاءت روسيا في المرتبة الثانية بعد الصين.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات من روسيا إلى الهند في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام زادت بمقدار 4.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 15.5 مليار دولار.

وتعد هذه النتيجة أعلى قيمة ربع سنوية تسجلها الصادرات الروسية إلى الهند في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، نمت الصادرات الهندية إلى روسيا بنسبة 33% لتصل إلى 946.6 مليون دولار، بينما زادت التجارة بين البلدين 4.1 مرة إلى 16.45 مليار دولار.

وظلت الصين المورد الرئيسي للسلع إلى الهند على الرغم من تراجع بيعاتها إلى الهند بنسبة 15.4% في الربع الأول لتصل إلى 22.6 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت في الربع الأول من 2023 نحو 12.7 مليار دولار مقارنة بـ 12.1 مليار دولار في العام السابق.

المصدر: برايم