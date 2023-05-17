"فوربس": كيف يستثمر ترامب أمواله؟

أفادت مجلة "فوربس" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لديه أموال طائلة. فبعد مغادرته البيت الأبيض، أعاد تمويل برج مكاتب في سان فرانسيسكو وباع فندقه، فأين يستثمر هذه الأموال؟

وذكرت المجلة أن صافي الثروة الحقيقية لترامب وفقا لآخر إحصاء أجرته في مارس 2023، تبلغ 2.5 مليار دولار، مبينة أنه يحتفظ بمعظم أمواله في استثمارات آمنة، وهو أمر منطقي بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 76 عاما، الذي يحتفظ أيضا بمحفظة من الأصول العقارية الأكثر خطورة، وقد يحتاج إلى بضع مئات من الملايين للتعامل مع القضايا القانونية.

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وأوضحت أن الجزء الأكبر موجود على شكل سندات، وسندات الخزانة، وصناديق أسواق المال، وباقي الأموال هي على شكل أسهم، وجزءا صغيرا جدا منها يتم تشغيلها في البورصة والذهب، مشيرة إلى أن أكبر منصب في رأس المال للرئيس السابق هو في مقرض غير مصرفي اسمه Owl Rock Capital Corporation، حيث يمتلك ترامب ما بين 5 إلى 25 مليون دولار من الأسهم في الشركة.

المصدر: "فوربس"