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تراجع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

مال وأعمال

تراجع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي وعقب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 70.33 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.71% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 74.47 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.59% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وضغط ارتفاع الدولار على أسعار الذهب الأسود، حيث صعد مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.13% إلى 102.70 نقطة.

تراجع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية
Bloomberg

بالإضافة لذلك أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات بمقدار 2.46 مليون برميل و886 ألف برميل على التوالي. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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