قطر توقع عقدا بقيمة 10 مليارات دولار يمهد لتحول كبير في إنتاجها من الغاز

أعلنت "قطر للطاقة" توقيع عقد مع شركة "تكنيب إنرجي" الفرنسية وشركة اتحاد المقاولين "CCC" بقيمة 10 مليارات دولار، لبناء خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء: "يشتمل عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي، والبالغة قيمته نحو 10 مليارات دولار، على بناء خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 8 ملايين طن سنويا لكل منهما".

ويضم المشروع خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى المنشآت المرافقة لمعالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، واستخراج الهيليوم وتكريره، بالإضافة إلى مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في مدينة رأس لفان الصناعية.

وسيعمل هذا المشروع، إلى جانب مشروع حقل الشمال الشرقي، على رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا.

وتمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 75% في المشروع، حيث كانت قد وقعت اتفاقيات شراكة مع كل من "توتال" و"شل" و"كونوكو فيليبس" للحصة المتبقية والبالغة 25%.

وجاء الإعلان خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة إرساء عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لخطي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنشآت المرتبطة بهما على مشروع مشترك مكون من شركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies) و"شركة اتحاد المقاولين" (CCC).

المصدر: RT