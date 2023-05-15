فنزويلا.. مادورو يعتزم التخلص من الدولار

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا ستمضي قدما في طريقها إلى التخلص من الدولار في التعاملات الاقتصادية.

وقال مادورو في حديث للتلفزيون المحلي، يوم الاثنين: "هذا طريقنا، طريق اقتصاد الحرية، حيث لا تستخدم العملات لمعاقبة الدول وفرض العقوبات".

وفي وقت سابق أعلنت الأرجنتين في أبريل الماضي عن الانتقال إلى اليوان الصيني لسداد ثمن السلع المستوردة من الصين على خلفية الصعوبات مع دعم احتياطيات البنك المركزي.

وفي مارس الماضي أعلنت البرازيل والصين عن إنشاء مركز مقاصة للتجارة بدون استخدام الدولار، والاقتراض بالعملتين الوطنيتين لتسهيل التعاملات المالية بين البلدين وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي.

المصدر: نوفوستي