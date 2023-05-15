الملك محمد السادس يترأس حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي

ترأس الملك المغربي، محمد السادس، اليوم الاثنين، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين، لتشجيع المبادرات المقاولاتية والقدرات الإبداعية.

ويؤكد تقديم سيارة شركة "نيو موتورز"، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين"لشركة NamX نامكس"، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle)، إرادة الملك المغربي لتشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها، لاسيما لدى الشباب المغربي، التي يجسدها هذان المشروعان.

وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع تعليمات الملك المغربي الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة.

وقامت شركة "نيو موتورز" بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (جهة الرباط-سلا-القنيطرة)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%.

وقد تم تصميم النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة "NamX نامكس" بشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا).

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المصدر: هسبريس