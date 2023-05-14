تحرير مغربيين اختطفا خلال تجوالهما بين بوركينا فاسو والنيجر

عُثر على دراجيَن مغربيَين فُقدا في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو والنيجر، سالمين بعدما اختطفتهما جماعة مسلحة وتم تحريرهما

وأوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية (ماب) الأحد: "أفاد مصدر مطلع أن مواطنين مغربيين أطلق سراحهما أمس السبت، بعد اختطافهما في الأول من شهر أبريل 2023 على يد عناصر مسلحة بمنطقة صحراوية على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر، وذلك بفضل التنسيق الأمني بين الاستخبارات المغربية ونظيرتها النيجرية".

وأضافت: "التنسيق الأمني الذي امتد لأربعة أسابيع بين المغرب والنيجر، أسفر عن التوصل لمكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان، حيث يتم إخضاعهما حاليا للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الإطمئنان على وضعهما الصحي، في انتظار سفرهما إلى المغرب".

وكان الدّراجان غادرا المغرب في 19 يناير.

ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.

ويشهد شمال بوركينا دوامة عنف جهادي منذ العام 2015، خلفت أكثر من عشرة آلاف قتيل بين مدني وعسكري، وتسببت بتهجير نحو مليوني شخص، بحسب منظمات غير حكومية.

المصدر: AFP