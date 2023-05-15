بيانات حديثة عن التضخم في السعودية

حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل في شهر مارس وأبريل من عام 2023 إلى 2.7%، محققا بذلك استقرارا نسبيا.

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وجاء ذلك بفضل متانة اقتصاد المملكة، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم.

وتحافظ معدلات التضخم في المملكة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنة بمعظم دول العالم، وخلال شهر أبريل 2023 سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.7% عند مقارنته بشهر أبريل من العام الماضي.

المصدر: الاقتصادية