السعودية تدعم البحرين بـ 5 مليارات دولار

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أنه تم تخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين يستهدف استثمار نحو 5 مليارات دولار.

ولفت الوزير السعودي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحا أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، إضافة إلى وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة، ذات جدوى اقتصادية في البلدين.

وأعلن الوزير الفالح، خلال عقد اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثالث أمس في العاصمة البحرينية، إنشاء مجلس التخطيط الحضري السعودي البحريني، وإقامة منتدى سعودي بحريني سنوي، مع وجود بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين ذات أولوية.

وقال الفالح: "تمت مناقشة الجسر الموازي وآلية تسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع، الذي يتضمن كذلك ربط سكك حديدية بين المملكتين". وأشار إلى أنه تمت مناقشة 13 مبادرة في اجتماع مجلس التنسيق، منوها بتفعيل التكامل السياحي بين البلدين.

وفي ما يخص مذكرات التفاهم بين البلدين، بين الفالح أنه سيتم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، والثانية مذكرة تفاهم بين شركة البحرين للتطوير الزراعي والجهة المعنية بالسعودية في مجال الأمن الغذائي.

وأكد الفالح على الدور البارز الذي تضطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي، منوهاً بمستويات التعاون الاستثماري بين السعودية والبحرين وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

وذكر أن السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك حسب توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

المصدر: عكاظ