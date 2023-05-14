وزير الاقتصاد والمالية الإيراني يلتقي نظيره السعودي ويبحثان التعاون الجمركي والاستثماري

التقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش مؤتمر بنك التنمية الإسلامي في مدينة جدة، يوم السبت.

وخلال اللقاء، لفت الوزير خاندوزي إلى أنه لا يوجد اتفاق أساسي بين إيران والسعودية على المستوى الحكومي في مجال الاستثمارات والجمارك والتجارة، مشيرا إلى أنه من الضروري صياغة وتوقيع مذكرات تعاون ثلاثية بين الجانبين بهذا الخصوص.

كما دعا خاندوزي إلى اجتماع يضم شركات القطاع الخاص الإيراني والسعودي في غضون 3 أشهر قادمة بهدف تدارس الإمكانيات التجارية والاستثمارية والتعرف على أرضيات التعاون، مؤكدا على ضرورة التعاون الفوري بمجال تسهيل الحج والتجارة بين البلدين، لا سيما بمجال معالجة العقبات المصرفية والعملة الأجنبية وزيادة الرحلات الجوية.

ونوه بالاستثمار في قطاعات النفط والإفادة من منتجات شركات المعرفة الايرانية.

وحسبما ذكرت وكالة "فارس"، أعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أمله باتخاذ خطوات سريعة في العلاقات مع ايران.

وأكد الجدعان ضرورة معالجة العقبات الاقتصادية والتجارية بهذا المسار، لافتا إلى الفرص الكبيرة للتعاون بين إيران والسعودية.

كما عبر عن أمله بلقاء وزير الاقتصاد والمالية الإيراني في الرياض قريبا، مؤكدا موافقة الجانب السعودي للتعاون بمجال الجمارك والتجارة والاستثمار مع إيران، وأن وزارات الطرق والنفط والحج السعودية ستطرح وستتابع مواضيع التعاون المشترك.

ورأى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطلب إنشاء منظومة واسعة منها تحديد آلية الشفافية بالعلاقات المصرفية واستخدام مقاربات متنوعة لنيل التعاون التجاري، آملا بتحديد وتفعيل النقاط المشتركة للتعاون الثنائي عبر تبادل الوفود الفنية بين البلدين.

المصدر: "فارس"