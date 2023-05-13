"احجروا عليا".. وزير النقل المصري يعلق على طلبه قروضا

علق وزير النقل المصري كامل الوزير، على الحصول على قروض لإنشاء مشروعات النقل، قائلًا: لو كنت بنفق الأموال في أمور غير مهمة احجروا عليا، القروض التي نحصل عليها هي قروض تنموية.

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وأضاف وزير النقل، خلال جولة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء السبت، بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، أن القروض التي يتم الحصول عليها ميسرة ولفترات سماح كبيرة ومعلومة.

وتابع الفريق كامل الوزير، بأن القروض الحكومية أو القروض من البنوك الدولية تكون خدمة الدين فيها معدومة، موضحًا أن القروض التي نحصل عليها نستخدمها في مشروعات تنموية وتحقق أرباحا مستقبلًا.

وأردف وزير النقل، أنه يتم سداد القروض من عوائد تشغيل وسائل النقل الجماعي، مؤكدًا: تعاقدنا مع سكك حديد ألمانيا لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريعة لمدة 20 عامًا.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن جميع المحطات سيكون بها منطقة استثمارية لتدر عائدًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص مرحب به للاستثمار في مشروعات وزارة النقل.

المصدر: القاهرة 24